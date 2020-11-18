圓剛(2417)科技發表新品4K UHD網路攝影機(PW513)，這是一款專為內容創作者、實況主及遠距工作者所打造的產品，可搭配圓剛直播軟體RECentral與CamEngine軟體來使用AI智能人臉追蹤、數位變焦(ePTZ)、降噪、美肌、動態濾鏡等功能。具備4K Ultra HD超高解析度、F2.8大光圈和94度超廣角鏡頭，滿足創作者對高質量影像的需求。

圓剛今年受惠疫情帶動的遠距商機、宅經濟發酵，第3季營收創下歷史新高，預期第4季營運可望維持第3季高檔，全年將攀上歷史高峰。今年前3季EPS達4.84元。該集團未來將以三大主軸為方向，首先，圓剛既有消費性市場將著重在開發創作、內容，圓展以視訊、教育市場為主，最後則是透過既有服務、合作夥伴結合，將AI產品化。圓剛日前已公告將辦理私募，擬在不超過8.5萬千股普通股額度內辦理私募或現金增資，以供未來營運資金需求。

圓剛推出的新品4K UHD網路攝影機(PW513)採用Sony Exmor技術和圓剛自身技術精確調校，大幅提升了畫面的清晰度和銳利度讓整體畫面的表現更是令人驚艷。為了充分利用Sony Exmor 4K CMOS，圓剛在CamEngine軟體中增加了與PW513結合使用的新功能，除了調整圖像設置、美肌和添加動態濾鏡外，圓剛還開發了AI智能追蹤和數位變焦(ePTZ)等功能。借助數位變焦(ePTZ)功能，創作者可以透過CMOS影像感測器進行預設鏡位，以切換不同設置來提高影像豐富度並同時保持出色的視訊質量。AI智能追蹤技術能追蹤創作者或來賓的嘴部動作，無論是移動位置或更換發言人，系統都能進行自動追蹤，使用者可隨心發揮、不必屈就鏡頭。

PW513採USB 3.0(Type C)，隨插即用免安裝驅動，能與主流視訊、直播軟體OBS、RECentral等高度相容。在硬體方面以鏡頭遮蓋來回應以往消費者最關心的隱私問題，而便利性方面則具備360度旋轉支架，方便使用者快速調整各種角度。

(時報資訊)