大陸吉利汽車與德國賓士母公司戴姆勒將聯手研發新一代混合動力引擎，消息帶動吉利汽車18日股價飆漲，早盤一度漲逾7％。

港股吉利汽車現漲5.45％報22.25港元，現成交額逾14.5億港元，早盤股價創22.65港元，是自2018年6月以來股價最高點。

吉利持有戴姆勒9.69％股權。路透指出，戴姆勒在柏林時間17日表示，將與吉利汽車共同打造下一代混合動力汽車引擎，雙方擬開發高效的模組化引擎，在歐洲與大陸進行製造。

(工商 )