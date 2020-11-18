吉利汽車股價飆 聯手戴姆勒研發引擎 11:132020/11/18 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸吉利汽車與德國賓士母公司戴姆勒將聯手研發新一代混合動力引擎，消息帶動吉利汽車18日股價飆漲，早盤一度漲逾7％。 港股吉利汽車現漲5.45％報22.25港元，現成交額逾14.5億港元，早盤股價創22.65港元，是自2018年6月以來股價最高點。 吉利持有戴姆勒9.69％股權。路透指出，戴姆勒在柏林時間17日表示，將與吉利汽車共同打造下一代混合動力汽車引擎，雙方擬開發高效的模組化引擎，在歐洲與大陸進行製造。 (工商 ) #吉利汽車 #戴姆勒 #引擎 #聯手 #研發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小型股暴衝 羅素2000創新高 04:102020/11/17 全球財經 福斯緊追特斯拉 投資730億歐元轉型科技公司 22:412020/11/17 財經 工研院助攻 2030電動巴士國產化 04:102020/11/18 地方新聞 陸車企爆重整潮 市場恐洗牌 04:102020/11/18 全球財經 工研院攜手產官研 力促電動巴士全面國產化 12:542020/11/17 科技 《汽車股》攻電動車市場 英利-KY明年營收比重拚逾1成 09:432020/11/18 財經 加緊腳步追趕特斯拉 福斯砸730億歐元 轉型科技公司 04:102020/11/18 全球財經 工研院產官研聯手 力促2030臺灣電動巴士全面國產化 11:442020/11/17 財經 聚碩生技 化學整合生技研發平台 04:102020/11/18 投資理財 《科技》瞄準汽車軟體高門檻 恩智浦推全新S32K3微控制器 16:142020/11/17 財經 財經熱門新聞 陸啟動金融核彈？連4個月打美還被網民嫌慢 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 興富發台中百億大案「夢幻誠」工地驚傳火警 - 財經 - 工商 美經濟未爆彈更甚金融海嘯 殭屍企業債務已逾39兆 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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