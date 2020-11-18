深獲使用者好評、被譽為找歌神器的「Shazam」音樂搜尋 App（已經被蘋果收購），最新宣佈每月使用人數正式超越 2 億人次！Shazam的特點在於其智能搜尋，能為用戶即時搜尋現場播放中的歌曲，只要數秒就可以找到歌名。Shazam更無縫連接 Apple Music 一鍵播放，隨時隨地為樂迷發掘新音樂點子，或分享最喜愛的歌曲、MV 和歌單。

Apple Music、Beats 及 International Content 副總裁 Oliver Schusser 表示：「Apple Music 與 Shazam 一直為世界各地樂迷提供無縫接軌的流暢音樂體驗：從 Shazam 隨時隨地發掘新音樂，到 Apple Music 深度的音樂內容、直播電台頻道以及編輯精挑細選的音樂歌單。回看我們的精采歷史，我只看到我們的使命有多接近：就是為全球樂迷及創作人打造一個最稱心的家。」

Apple Music 與 Shazam 更為樂迷聯手呈獻全球 Shazam 搜尋量最高的百大歌曲名單。顧名思義，歌單上的作品均是能吸引廣大樂迷好奇的耳朵、並利用 Shazam 搜索其歌名的風行全球之作。百大排名的第一位，是澳洲音樂人 Tones and I 的洗腦作品《Dance Monkey》， 2019 年 5 月發表至今，已獲得 3,630 萬次搜尋！Shazam 百大排名的第 2 位則是Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz《Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)》，第三位則是Passengers《Let Her Go》。

全球 Shazam 搜尋量最高的百大歌曲名單前三位（左至右）。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

覺得還需要額外下載Shazam才能找歌，有點麻煩嗎？蘋果知道你的需要。最新更新的 iOS 14.2控制中心的自訂控制項目，現可新增「音樂識別」。設定完成後，下拉控制中心、按一下Shazam符號，即可啟動「音樂識別」立即搜出你相當好奇、卻又講不出名字的歌曲。除了 iPhone 及 iPad，Mac 和 Apple Watch 用戶也可使用《Shazam》；啟用了 Siri 的 iOS 及 Mac OS 用戶，可隨時隨地叫 Siri 幫你找歌！

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