深獲使用者好評、被譽為找歌神器的「Shazam」音樂搜尋 App(已經被蘋果收購),最新宣佈每月使用人數正式超越 2 億人次!Shazam的特點在於其智能搜尋,能為用戶即時搜尋現場播放中的歌曲,只要數秒就可以找到歌名。Shazam更無縫連接 Apple Music 一鍵播放,隨時隨地為樂迷發掘新音樂點子,或分享最喜愛的歌曲、MV 和歌單。

Apple Music、Beats 及 International Content 副總裁 Oliver Schusser 表示:「Apple Music 與 Shazam 一直為世界各地樂迷提供無縫接軌的流暢音樂體驗:從 Shazam 隨時隨地發掘新音樂,到 Apple Music 深度的音樂內容、直播電台頻道以及編輯精挑細選的音樂歌單。回看我們的精采歷史,我只看到我們的使命有多接近:就是為全球樂迷及創作人打造一個最稱心的家。」

Apple Music 與 Shazam 更為樂迷聯手呈獻全球 Shazam 搜尋量最高的百大歌曲名單。顧名思義,歌單上的作品均是能吸引廣大樂迷好奇的耳朵、並利用 Shazam 搜索其歌名的風行全球之作。百大排名的第一位,是澳洲音樂人 Tones and I 的洗腦作品《Dance Monkey》, 2019 年 5 月發表至今,已獲得 3,630 萬次搜尋!Shazam 百大排名的第 2 位則是Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz《Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)》,第三位則是Passengers《Let Her Go》。

全球 Shazam 搜尋量最高的百大歌曲名單前三位(左至右)。(蘋果提供/黃慧雯台北傳真)

覺得還需要額外下載Shazam才能找歌,有點麻煩嗎?蘋果知道你的需要。最新更新的 iOS 14.2控制中心的自訂控制項目,現可新增「音樂識別」。設定完成後,下拉控制中心、按一下Shazam符號,即可啟動「音樂識別」立即搜出你相當好奇、卻又講不出名字的歌曲。除了 iPhone 及 iPad,Mac 和 Apple Watch 用戶也可使用《Shazam》;啟用了 Siri 的 iOS 及 Mac OS 用戶,可隨時隨地叫 Siri 幫你找歌!

(科技)