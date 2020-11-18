中華郵政公司發行的VISA金融卡將有新功能，董事長吳宏謀今在立法院交通委員會報告指出，11月24日將推出新版金融卡，加入電子票證功能，可當作悠遊卡使用並自動儲值，讓民眾進行小額消費，明年也規劃與其他票證公司發聯名卡。

中華郵政擁有全台最多的使用戶，而根據統計，目前VISA簽帳金融卡發行量約405萬張。郵局指出，24日推出具有票證功能VISA金融卡，盼提升使用便利性，民眾可使用該卡搭乘大眾運輸或到超商買東西，新VISA卡提供自動儲值功能，例如綁定自動為帳戶儲值500元、每天上限3000元、每卡內儲值金額上限1萬等。

郵局預估，改版卡片推出後，能吸引更多人來使用，可帶動舊有客戶換新卡。

吳宏謀說，除開辦郵政VISA金融卡與悠遊卡結合，明年度將再規劃與其它票證公司發行聯名卡，滿足不同市場的客群。另持續推動電子支付連結郵政儲金帳戶功能，至今年10月底，郵局已與街口支付、LINE Pay Money、支付連、橘子支付、歐付寶、愛金卡等合作。

(中時 )