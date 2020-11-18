曾以《美麗時光》、《當愛來的時候》、《最後的詩句》等作品，多次入圍金馬、金鐘獎的男星高盟傑，也演出《世間情》、《甘味人生》等夯劇，演技與表現備受肯定，但私下生活卻屢沾犯罪事件，導致星途全毀，高盟傑經朋友介紹轉戰直播平台，不惜穿「V字吊鳥褲」叫賣求生存，沒想到9月又涉販賣一級毒品重罪，最重可處可處死刑或無期徒刑，恐怕得被關一輩子。

在戲劇方面成就斐然的男星高盟傑，據《鏡週刊》報導，戲外生活混亂，曾被爆欠錢、借貸等多起糾紛，有些還是犯罪案件，因此沒辦法在演藝圈發展，所幸友人伸援手，他因此轉往直播賣貨，日前現身知名直播台「盧俊陞直播粉絲團」，從食物到日常用品什麼都賣，他也為了吸引粉絲關注，跟主持人雙雙脫光光，僅穿V字吊鳥裝，在鏡頭前賣力熱舞，為叫賣不惜犧牲色相。

高盟傑開播叫賣求生，不惜犧牲色相炒熱氣氛，觀眾也說被他的努力感動。(取材自盧俊陞直播粉絲團)

高盟傑為賣貨豁出去，甚至連最近流行的「黑人抬棺舞」，都能跳個幾段，不僅放送肉感身材，身上的大片刺青也被看光光，還因為大動作舞動，兩片屁股蛋狂抖，私密處也幾度險些曝光，畫面震撼，成功引起話題，讓網友笑翻狂洗留言「笑到賣叮賣當」、「看到睡著又爬起來看都沒睡覺」，直呼他好笑之外還很辛苦。

但犧牲色相一事，「盧俊陞直播粉絲團」卻否認是高盟傑本人，他本人的電話則是沒能接通，也未回應，似乎不想張揚，事實上，高盟傑對於直播事業相當重視，他上個月因涉吸毒、討債糾紛等案，被新北地方法院裁定合併執行1年1個月有期徒刑，高盟傑在10月21日入監報到前，還特地開了直播剃頭，跟粉絲告別，希望出獄後再相會，本以為剩下的刑期約明年4月可以期滿出獄，沒想到入監後又遭台中地檢署起訴，涉嫌販毒，6次裡有5次是賣一級毒品海洛因，還因持有子彈涉槍砲罪，刑期因此添變數，非常有可能大幅加重關押刑期。

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(中時新聞網)