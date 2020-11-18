文化大學佔位引發口角。

文化大學4日一名男子因上課佔不到座位，叫人到班上耍流氓，甚至在班上暴怒大吼，火爆場面被偷拍PO網後，引發軒然大波，影片中的兩位中年男子也被許多人撻伐。但其中一位大叔昨（17日）在Dcard發文澄清，曝光自己被霸凌7周，且同學行為是被老師默許，開協調會時，同學更堅持要他付9萬元的賠償金。

大叔在文中指出，「如果今天是您的孩子，在學校遭遇到同樣的事，你會如何處理？」並透露從開學第一周起，每周三早上8點的課，7點半左右到教室，明明教室裡面只有少少的幾個人，但前面4、5排的座位卻都被佔走了。

大叔表示，這個狀況持續發生，直到第四周他實在忍無可忍，將其中一位同學佔位置所用的書籍丟開，對方竟嗆他要提告。第五周他移開同學佔位用的雨傘，則被對方咆哮「佔位違反哪一條？老師都說可以了，不然是要怎樣？」

大叔將此狀況轉告老師，依要求將佔位情形拍下來，但情況遲遲未改善。他才會在第8周時找了網紅金英俊陪同去學校，他承認自己做了不好的示範，但佔位同學持續霸凌他七周，且之前甚至還帶著兩個小弟要跟他輸贏，「怎麼知道他（佔位同學）看到金先生來就軟了，坐在那裡裝可憐」，也他被說成「脾氣暴躁，無故帶人去學校霸凌小孩」。

大叔表示，面對網路一片罵聲，他自己也默默檢討反省，他也承認在此事上他也有錯，因此在協調會上，他也誠心地向對方道歉，但對方卻在會後獅子大開口，要求九萬的和解金，1人五萬，另2人二萬，總共9萬元的賠償金，大叔提出能否以5萬元和解，對方則堅持不肯。

文末大叔也附上協調會的對話錄音檔，希望大家能釐清事實，讓事件落幕。

(中時新聞網)