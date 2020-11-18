6男2女組成的登山隊，走岳界公認台灣四大障礙路線奇萊東稜，其中一名47歲蔡姓女山友，在立霧主山大理石營地前不慎摔傷，疑似骨盆骨折；花蓮縣消防局昨獲報後，請求空勤總隊支援；空勤總隊今早出動直升機前往救援，所幸患者生命跡象穩定，吊掛下山後，立即送醫急救。

花蓮縣消防局昨下午3時許，接獲登山隊隊友報案，指出蔡女不慎摔傷，疑似內出血，且有嗜睡症狀，無法移動請求救援；考量地面救援人員上山需耗時數日，恐影響救援時效，因此向空勤總隊申請駐地花蓮的黑鷹直升機，支援救援下山。

空勤總隊派請花蓮第一大隊出動編號NA-701黑鷹直升機，今早6點30分起飛，沿立霧溪爬高1萬呎，定向大理石營地，6點52分發現目標，完成高、低空偵察及風險評估後，消防署特種搜救員確認蔡女生命跡象穩定後，7點09分完成吊掛作業，並在7點25分到達花蓮德興棒球場旁空地，將蔡女交由救護人員送往花蓮慈濟急救。

花蓮縣消防局指出，這行攀登奇萊東稜登山隊，昨下午抵達紮營點大理石營地，蔡女疑似不慎在營地前2公里的密林處步道上摔傷，骨盆疑似骨折，有嗜睡情形，恐有內出血，而無法移動，在原地等候搜救人員前往搶救；原本另有1女隊員連續多日腹瀉、頭暈，疑似有高山症，後因症狀好轉繼續行程。

(中時 )