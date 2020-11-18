楊姓男子提告指控，8年前他到中醫診所接受吳姓中醫師的針灸，因對方攢竹穴時滅菌消毒不良、施針不當，讓他鼻竇的星座鍊球菌進入腦部，引發腦膿瘍。（示意圖／達志影像）

楊姓男子提告指控，8年前他到中醫診所接受吳姓中醫師的針灸，因對方攢竹穴時滅菌消毒不良、施針不當，讓他鼻竇的星座鍊球菌進入腦部，引發腦膿瘍，診所及中醫師須賠償311多萬元；台灣高等法院維持一審判決，認定沒有證據證明針灸疏失判免賠。可上訴。

楊男表示，他因青光眼至明師診所治療，2012年到診所被吳醫師針灸診治後，歷經3次住院、手術，視力模糊，身心遭受莫大痛苦，診所及醫師須連帶賠償他311萬5842元。新北地方法院駁回他的請求，他不服提上訴。

台灣高等法院認為，楊男未舉證證明吳為其針灸時，使用已過無菌保存期限或滅菌消毒不良之針具，穿透至其鼻竇，致其鼻竇內之星座鍊球菌進入腦部等情，或對方的醫療處置具有可歸責之重大瑕疵。

高院表示，本件經衛生福利署醫事鑑定委員會鑑定結果，認為攢竹穴雖靠近鼻竇中之額竇，但額竇周圍有堅硬額骨保護，針灸針法臨床多採用斜刺或沿皮橫刺，且一般中醫師進針時，若針觸及骨頭就不會再推進，應不會刺穿額骨及額竇，駁回楊的上訴。

(中時 )