凱羿-KY（2939）因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金高達10億元18日一早開盤重挫打入跌停，凱羿-KY董事長蔡謀燦隨即信心喊話，整體交易已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，有信心將潛在或有損失降至最低。

蔡謀燦表示，該買賣事宜經多次交涉發現諸多疑點，遂向莫北協駐台代表處、俄羅斯商會與油品權益公司等相關單位查證，經回覆所查資料之真偽性存在疑慮，發現事有蹊蹺後，立刻率公司法務及律師向警方報案，公司根據已掌握的事證以及律師專業意見，一旦認為此交易幾乎可確認為詐騙案件，本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生。

蔡謀燦表示，整體交易價格與條件均符合當下市場行情，惟考量到時效，徵詢外部專家針對合約進行審閱這部份確實有所瑕疵，日前董事會已針對合約簽核與簽署流程，提出有效檢討方案，以防止未來再度出現類似交易的可能。

蔡謀燦指出，目前凱羿財務及業務狀況一切正常，過去一向以零負債經營自豪，截至目前為止，帳上資金仍達新台幣4億元左右，展望明年仍將持續專注於生活百貨產品的開發，預期將有更強勢的產品推出。

(工商 )