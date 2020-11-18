2020台灣企業永續獎18日頒獎，台電三度獲得台灣企業永續報告白金獎殊榮，同時也獲得台灣TOP50永續企業獎、社會共融獎、創意溝通獎、創新成長獎及氣候領袖獎等另5項殊榮，突破2019年獲4獎項紀錄。台電表示，台電會持續努力回應各界期待，在友善環境及合理成本提供穩定電力下與環境保護取得平衡，以不負獎項肯定。

台灣企業永續學院18日於台北圓山飯店舉行2020台灣企業永續獎頒獎典禮，台電由副總經理徐造華接受總統蔡英文頒獎表揚。台電2020年永續報告書以「智慧創能 攜手傳承」為題，回應國際綠能轉型與智慧化發展，以及國內電力穩定期待，拿下能源產業永續報告獎最高白金獎肯定，與台積電、長榮航空、台灣大哥大等企業同享白金榮耀。

台電指出，台電持續兼顧穩定供電並推動環境保護，同時力行減碳與發展再生能源，今年在供電情勢更趨穩定下，逐步擴大降載幅度，台中電廠與興達電廠2020年10月均有21天因應空品降載，其中台中電廠月底有2日降載達330萬瓩，換算下來全廠發電量等於不到4部機組滿載；興達電廠燃煤機組月中更有3天降載量最高曾達160萬瓩，佔全廠燃煤機組總裝置容量210萬瓩的四分之三，換算下來，這三天燃煤機組發電量約僅1部機組滿載，減煤更有助於空品改善。

除台灣TOP50永續企業獎、企業永續報告白金獎外，台電於「卓越案例」中榮獲社會共融獎、創意溝通獎、創新成長獎與氣候領袖獎等4獎項。台電說明，十三層遺址過往為選煉廠，因土地含金屬物質被列為污染控制場址，但其文資價值仍獲肯定。台電2019年以全新公共藝術概念及首創汙染用地再利用模式於中秋夜點亮十三層，成功帶動地方發展，2020年拿下2020德國紅點設計大獎最佳設計獎及日本Good Design Award街廓與社區發展類別等殊榮後，現今再拿下社會共融獎榮耀。

創意溝通獎則肯定台電以體感互動、VR虛擬實境影像等創意方式達到溝通效果。台電表示，台電去年打造全國首座綠能主題展示館「電幻1號所」，以數位藝術科技結合彈跳、投籃機、飛輪等互動方式呈現再生能源發電原理，並邀請藝術家、能源教師進駐，定期舉辦工作坊與講座，堪稱全台最好玩展館，7月獲美國博物館協會繆思獎後，再獲創意溝通獎殊榮。

台電除了以創新方式與社會共榮共存，也不忘堅守電業角色與責任。台電引進創新技術建置全台第一個「電能轉直供平台」，提供電力用戶多元購電管道，可自由選擇電力供應商，同時強化能源產業者競爭力，提升供電效率。轉直供平台的建置與推行，提高智慧電表普及率，加速智慧電網布建，讓發電量預測更精準，進而達到節能減碳效果，去年拿下「亞洲電力獎」後，今年再獲創新成長獎肯定。

為因應國際氣候變化及永續發展趨勢，台電去年發表《台電環境政策白皮書》，持續實踐「守護環境品質」、「聚焦循環創新」及「營造生態共融」等6大承諾。台電指出，使用潔淨再生能源、減碳抗暖化已成為世界潮流，台電利用彰化地區高日照時數特質，結合綠建築及環境友善理念，規劃全台規模最大，可年發1.4億度電、減碳近8萬公噸的彰濱太陽能光電場，同時與環保團體合作保育小燕鷗棲地生態，打造全台首座結合綠能與生態的「潔淨能源中心」，獲得氣候領袖獎殊榮。

台電表示，台電積極堅守電業角色與責任，積極於各面向發展軟、硬實力，台電期許能以自身力量回饋社會，努力在滿足民眾期待與推展政府政策上持續精進，成為國營企業的永續發展表帥。

(工商 )