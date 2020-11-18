權王台積電（2330）近日來連日創高，17日盤中更一舉突破500元大關，收在485.5元，惟受到三大法人轉賣2,670張影響，股價18日漲勢收斂，午盤僅小幅上漲0.72％，力守488.5元。不過，相關概念股仍殺氣騰騰，台燿（6274）、世芯-KY（3661）股價揚升逾2％，股價連紅。

護國神山台積電受惠13日ADR上漲3.7％，加上急單挹注營收，帶動股價16日跳空開高，買盤更持續點火，股價連日持續走高，激勵台積電概念股群起上攻。而10月26日上路的盤中零股交易，台積電仍為成交股數、成交金額最大個股，扮演多頭人氣指標，更在突破500元大關當日，成交金額與成交股數雙雙奪冠，單日平均成交金額近2億元、比重逾四成，小資族搶布局。

相關概念股近期也搶搭台積電創高行情，箔基板廠台燿雖三季營收43.06億元，季減18.06％，創一年多來單季新低，營業毛利則為10.01億元，季減25.02％。不過近期受台積電激勵，股價本周以來已大漲逾一成，一舉站上五日均線、季線。

(工商 )