日本傑尼斯「Sexy Zone」16日迎來出道10周年，發行了松島聰歷經1年9個月休養回歸後的首張5人完整體單曲〈NOT FOUND〉台壓盤。該曲是團員菊池風磨主演日劇《巴別九朔》主題曲，MV以獨具風格的色彩為視覺基底，並大玩幾何錯覺遊戲，不斷反覆同一運鏡的表現方式與歌曲完美相符，成員們也化身視覺元素，時而「人體堆疊」，詼諧的劇場感令歌迷一新耳目。除了中毒性副歌旋律，Rap歌詞由菊池親自作詞，說出心中所念。

Sexy Zone出道10週年，發行單曲〈NOT FOUND〉。（環球音樂提供）。

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Sexy Zone2011年組成，1個半月後出道，至今有19張單曲奪榜冠軍。富士電視台《連續紀錄 RIDE ON TIME》節目花了8個月紀錄該團日常點滴，包括今年3月他們原本摩拳擦掌展開全國公演「POP×STEP！？ TOUR 2020」，花費心血排演，卻因新冠疫情的影響臨陣取消演出，改為在10月舉行的無觀眾線上遠距演唱會等過程。當中菊池風磨坦言「關於這個團體，沒有一次不是令人感到憂慮的。」，而中島健人也說「感覺我們力量不足」，都吐露了心中複雜心境。

然而松島聰歷經1年9個月休養回歸、中島健人與「King & Prince」平野紫耀兩人雙主演日劇《未満警察》、菊池風磨活躍在綜藝節目等表現，都拉近了他們與觀眾距離，也因此新增許多歌迷，在〈NOT FOUND〉一曲就能感受到Sexy Zone積極展現的姿態。該團今年雖未能入選《紅白》，但2020年Sexy Zone無論音樂作品銷量或知名度都大幅度提升，絕對是豐收的一年。

Sexy Zone〈NOT FOUND〉MV：

(中時 )