道奇隊貝林傑（Cody Bellinger）在國聯冠軍戰G7七敲出一發致勝陽春炮，助道奇挺進世界大賽，不過當時貝林傑回本壘後太嗨，和隊友撞肩慶祝，不料撞太大力導致右肩脫臼，雖然之後貝林傑仍有上場，但成績不算理想，他也決定在今日開刀治療病根，預計會休養10周。

道奇與勇士在當時處於平手僵局，貝林傑開轟助球隊拿到珍貴1分，回本壘後與隊友赫南德茲（Kiké Hernandez）撞肩慶賀，「我有點狀太大力了，肩膀突然移位，我必須立刻喬回原位，好讓我下一局繼續守備，這真的有點痛。」

貝林傑仍在世界大賽上場，不過G4擔任指定打擊，總計22打數僅有3支安打，另有1轟、3打點，自脫臼後打擊數據略為下滑。有趣的是嚐到脫臼的痛苦後，貝林傑下一次開轟改和隊友「擊腳」慶祝，以避免肩膀再次脫臼。

而赫南德茲則開玩笑說，「現在貝林傑知道不能惹到比他撞的人了。」

根據消息指出，貝林傑將在下周於亞利桑那州開始復健，康復時間約10周，要到1月底才會恢復，並接著參與球隊春訓。

(中時 )