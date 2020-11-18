美式賣場好市多Costco除了人氣商品搶手，賣場內餐飲部販售的飲食也很受歡迎，一名網友聽說過好市多餐飲很不錯，因為是第一次去很興奮，所以好奇詢問大家，要選哪個CP值最高？引起眾多網友討論。

這名自稱失業七年的網友在PTT發文表示，老婆約他去新竹的Costco，但他之前都沒去過，他聽說Costco的飲食很不錯，想知道「牛肉捲、披薩、熱狗和沙拉，哪個CP值最高？」他強調自己失業七年、阮囊羞澀，要買兩份所以CP值很重要，貼文一出，吸引眾多資深老饕搶答。

根據網友留言，牛肉捲、雞肉堡獲得最多人青睞，還有不少人建議最划算吃法指出「牛肉捲+熱狗，超讚」、「點個熱狗50元，飲料洋蔥吃到飽」、「一杯熱狗喝3杯飲料」、「洋蔥吃爆」、「買熱狗堡，拿光所有小黃瓜」、「洋蔥酸黃瓜醬裝滿」。

此外，還有人推薦「排試吃啊」、「買牛排回家煎」、「進去裡面買鮭魚握壽司和沙拉」、「買整片披薩300元，可以吃3天」、「我都繞過點餐區，自己去後面烤箱拿披薩吃」、「直接吃酸黃瓜加洋蔥」、「蛤蠣濃湯」。

中天新聞 黑色購物節登場

(中時新聞網)