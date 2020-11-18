通傳會（NCC）今天將就中天電視申請綜合台與新聞台換照進行實質審查。政大法律系副教授廖元豪表示，媒體的好壞應交由閱聽大眾決定，最不適合對媒體指點的就是政府，他痛批，現今社會氛圍充斥新的台灣麥卡錫與網軍紅衛兵，造成嚴重的寒蟬效應；政府利用資源分配鎮壓不同言論，使得電視台恐懼拿不到執照。

集結勞團、環團等民團的秋鬥，將於周日上街，遊行包含3個大隊，第一隊食安、勞工，第二隊環保、教育，第三隊土地爭議及言論自由。民團上午舉行記者會，針對民進黨主政以來，對言論自由的緊縮提出抨擊，並為新聞自由受到政治力的介入審查感到哀悼。

政大法律系副教授廖元豪表示，這一、兩年來的氛圍，應該是台灣解嚴以來，寒蟬效應最嚴重，年輕朋友認為在社群媒體表達意見就是言論自由，但言論自由要保障的是反主流、批判政府政策的聲音，「拍政府馬屁的貼文，即使在北韓也可以貼，這不是言論自由」。

他強調，台灣向來以民主為榮，而中國大陸與民主國家最大差異是民眾不敢罵政府，但台灣現在也面臨同樣的問題，大家不敢批評政府政策、不敢談和主流不同的聲音，「若人民不發聲，政府就會繼續鎮壓」。

他指出，過去鄭南榕主張台獨的言論自由，然而現在卻沒有講統派的言論自由，講出來都可能受到威脅，甚至沒有講九二共識的言論自由。廖也舉例，近幾年來學界不敢在臉書貼文批評教育政策，因怕這麼做遭到學校封殺、升等被刁難、無法拿到科技部計畫。

「現今是新的台灣麥卡錫時代，結合紅衛兵手段的社會」，廖元豪說，民眾現在只要不跟政府齊步走、不說政府好棒棒，就是舔共、歡迎中共統治，政府先抹紅後，再製造對中共的恐懼，進而延伸出寒蟬效應，政府同時利用資源分配鎮壓不同言論，現在連衛星電視台都怕拿不到執照。

廖元豪持平地說，他不是說中天做得多好，其實很多媒體都很有問題，但媒體的好壞應交由閱聽大眾決定，最不適合對媒體指點的就是政府。

他接著說，中國大陸文化大革命時，紅衛兵到處批鬥就是不打毛澤東，統治者操弄無數年輕人破壞一切，讓所有人感到恐懼，反觀台灣的網軍與覺青，出征WHO、紐約時報等全球性出征，他們可以講話但不給其他人表意的自由。

(中時 )