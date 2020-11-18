NBA聯盟公布新賽季上半季賽程，30支球隊所有球員都必須在11月30日歸隊，並且進行新冠肺炎病毒檢測，完全沒問題的球員才能在12月1日起接受個人訓練，球季預計12月23日開打，全明星賽在明年3月5-10日。

新賽季每支球隊進行72場例行賽，每支球隊將與同分區球隊各進行3場比賽（共42場比賽） 。每組對抗中，有一支球隊會有2場主場和1個客場比賽，或者另外一支球隊有1場主場和2個客場比賽，將由聯盟隨機分配。東西區的3個賽區，同賽區5支球隊在面對另外賽區的5支球隊時，將在主場作戰2次和客場作戰1次；面對其他賽區的5支球隊時，將在主場作戰1次和客場作戰2次。

每支球隊將與不同分區的球隊各進行2場比賽（共30場），主場打1場比賽，客場打1場比賽。2020-21賽季賽程將分為兩個階段進行公佈，第一階段賽程將於訓練營開始前公佈，第二階段賽程將於第一段賽程後半段公佈。全明星賽安排在當地時間2021年3月5-10日。

此外，2020-21賽季將會效仿上個賽季季後賽模式，例行賽結束後將進行附加賽，從而確定分區第7和第8的排位。

(中時 )