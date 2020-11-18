六月今被週刊爆與李易9年婚姻生變，指她日前因為「棄貓疑雲」身心俱疲，參加朋友婚禮時和在場好友抱怨，甚至脫口說出「乾脆離婚算了」，她稍早受訪時表示，一早看到新聞只想著：「怎麼又來了！這麼希望我們離婚嗎？我是11／1先去潘逸安婚禮，過兩天才發生貓咪事件，時間點根本顛倒錯誤！整篇新聞都是拼湊過去的事。」她無奈表示，這種新聞根本是「無聊月經文」，每隔一陣子就把以前上節目時開玩笑的話拿出來下標題！而且她最近跟老公感情很不錯。

她說，婚宴當天她與羽球隊藝人好友們坐同桌，當天大家聊得很開心，「我那天坐在那裡只跟大家聊李易接下來怎麼賣牛肉麵，大牙說她想買房搬家的事，然後大家一起讚嘆怎麼婚宴上的酒會這麼好喝！聊的都是開開心心的享受人生話題，根本沒有任何抱怨，更別說是提到離婚字眼」，她今天一早邊上廁所邊看新聞邊罵「這什麼東西」，還把婚變新聞傳到羽球隊群組，「每個人都超傻眼，覺得這是編劇吧，不知道在講什麼！」由於鏡週刊完全沒有求證她本人，她正找律師尋求法律途徑勘正錯誤報導。

六月表示，她跟李易的婚姻明年已經要邁入第十年了，離婚已經不會是老夫老妻的選項，而且兩人生完孩子後就沒想過「離婚」這件事，現在兩人感情非常好，還是一樣每天會鬥嘴，很懂得怎麼相處。她開玩笑地說：「而且小易現在事業做得還不錯，正要回收時，怎麼可能整碗給人家捧去！？」

六月受訪時，一旁的李易忙著陪兒子Star騎腳踏車，他說自己懶得回應無中生有的婚變新聞，唯一介意的是：「我的存款超過350元！不要再寫我存款只有350元了！」六月也大笑說：「對啦，他現在存款滿多的，每個月都繳滿多錢到我戶頭！」

●六月臉書文：

婚姻生活實屬不易～老夫老妻雖沒有熱戀時的火熱，但我們很享受每天鬥嘴各自出招的生活～

此篇文章完全不實～謝謝大家那麼密切注意我們老夫老妻～～這是最終回澄清～我們很好～謝謝大家過度的關心。

＃明年步入第十年

＃平平淡淡幸福平凡

(中時 )