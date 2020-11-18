台泥(1101)兩岸水泥事業持穩成長、業外轉投資土耳其、葡萄牙水泥廠獲利提升，再加上煤價維持低檔，毛利率維持在33~38%之間，法人預期股利配發可望回到疫情前較高水位，今日多頭力守高檔，表現穩健。

台泥兩岸水泥本業維持穩定，台灣區受惠房市需求暢旺，混凝土漲價帶動今年第3季毛利率來到近年最高為18.4%，另外，混凝土廠也加入碳足跡盤查及安裝太陽能板。而在中國大陸水泥市場現階段供需仍健康，嚴禁新產能、修訂水泥產能置換辦法、佈署2020年後錯峰生產等，以及全國固定資產投資前3季成長0.8%需求仍健康，預期未來大陸水泥市持仍維持健康的成長。

而在業外轉投資方面，土耳其+葡萄牙貢獻業外獲利今年第3季已至3億，為入股以來的新高，未來看法仍正面。另外，和平電廠受惠媒價下跌，前3季稅後獲利大幅成長，而在廢棄物處理量方面，前3季已達219萬噸，可以做為替代原料並貢獻營運。

台泥的再生能源事業，目前已發電的包含太陽能14MW+風電21MW，且投入電池儲能系統，成為電網供電穩定的設備。而漁電共生規劃總發電量43.4MW，預計將會在2021年商轉，並不影響原來的養殖戶。

(時報資訊)