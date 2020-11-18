華為確定出售旗下手機品牌榮耀，市場樂觀預期，榮耀出售後將可避開美國貿易戰封鎖，對業績受華為手機銷售下滑衝擊的供應商是利多，日系外資認為，華為出售榮耀，大立光(3008)市佔率損失可望減輕，將大立光評等升級到「買進」，目標價也上調至3890元，大立光盤中股價強勢大漲，一度站上3500元關卡。

深圳市智信新信息技術有限公司在深圳特區報中發布聲明，已與華為投資控股有限公司簽署收購協議，根據該協議，深圳市智信新信息技術有限公司做為收購方，將完成對華為旗下手機品牌榮耀相關業務資產的全面收購。

深圳智信新表示，此次收購是由榮耀品牌相關產業鏈所發起的一場自救和市場化投資，是由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘家榮耀代理商及經銷商等共同設立，能最大化地保障消費者、通路、供應商、合作夥伴及員工的利益，也是一次產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀能汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

在榮耀出售後，華為將不再持有榮耀品牌任何的股份，市場預期將可避開美國貿易戰的封鎖，對華為手機供應商來說算是正面好消息。

日系外資最新報告表示，由於華為被美國政府禁止，而華為是大立光第二大客戶，沒有華為主導，智慧型手機鏡頭升級趨勢將被逆轉，因此我們在5月20日將大立光降級，而大立光下半年獲利表現符合我們的看法，但是11月17日，華為宣布將榮譽出售給深圳市智新信息技術有限公司，它將獨立運行，我們認為，榮耀的分拆，對於手機鏡頭來說是中立的，由於缺乏IC和研發團隊，P/Mate系列中最高階的相機可能無法在新的Honor高階產品中使用，Honor也相對積極在中低階智慧手機的相機規格中，分拆可能是對於大立光、Sony和O-film(歐菲光)等供應商特別有利，可望與華為/榮耀的聯繫比與其他中國品牌的聯繫更緊密，我們認為，大立光會受惠於榮耀的「量」增長，減緩市場份額損失的壓力；但是，手機鏡頭規格升級趨勢能否恢復，將取決於榮耀經營品牌並獲得市場反饋狀況。

有鑑於榮耀出售對大立光有利，日系外資也調高大立光2021年/2022獲利預估調高2%/3.2%，並將評等升級到「買進」，目標價也上調至3890元。

(時報資訊)