聯發科(2454)今年營運表現優異，全年營收將挑戰100萬美元大關，躋身國際半導體前段班行列，面對明年，執行長蔡力行今日表示，疫情總是會慢慢過去，對於明年正面看待，至於美國總統大選結果，他則回應，不論是哪一位政治人物，聯發科都會在規範下好好工作。

針對明年景氣，蔡力行表示，疫情總是會慢慢過去，全球景氣當然也是一步步回升，其實今年看來，比大家想的正面，聯發科也表現得不錯，也展現在營運數字，對於明年正面看待。

美國白宮目前似乎由拜登出線，被問到此問題，蔡力行直言，「這問題很大、不好答」!但他認為，不論美國領導人是誰，企業端還是努力工作，遵守所有規定，不論是哪一位政治人物，聯發科都會在規範下好好工作。

除次之外，聯發科轉投資電源管理IC廠立錡(Richtek)昨日公告，將以8500萬美元價格收購英特爾轉投資Enpirion電源管理IC產品線相關資產，蔡力行認為英特爾FPGA的產品線應用會到資料中心，以及其他高階應用，這方面立錡做很好，希望藉由這次機會，可以給立錡有一個機會，趁機打進去。

聯發科執行長蔡力行今(18)日出席「台灣企業永續獎」頒獎典禮，蔡力行認為，聯發科今年在永續經營上表現不錯，希望還有進步空間，拿出更好成績，聯發科本身沒有工廠，故多朝向設計低功耗的晶片，加上本身用電不多，所以在設計上會幫客人、消費者節省用電。

(時報資訊)