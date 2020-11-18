戴姆勒集團(Daimler)周二表示，將與中國的吉利汽車合作建造下世代用於混合動力車的引擎。

中國與德國的集團將分攤開發成本。目前燃油機引擎正面臨了新冠危機和監管單位碳排要求的雙重威脅。

戴姆勒發言人指出，公司計畫開發一高效率模組引擎，將投入和裝置於歐洲和中國的混合動力車。德國工廠將逐步轉向電動的動力傳動系統，然而燃油引擎仍將繼續在德國製造。

該結盟的消息也震撼了德國Untertuerkheim市的工廠，該工廠專攻油電混合傳動系統的組裝。該工廠工程主管表示無言，甚至連替代方案的討論都沒有。

該報導早先由德國商報(Handelsblatt)引述消息人士報導，商報指出，多數引擎將在中國製造；另外吉利汽車老闆個人投資戴姆勒9.69%股份，意指賓士先前與雷諾在引擎業務的合作將減弱；但雷諾回應指出，賓士與吉利的聯盟，不會讓賓士雷諾的夥伴關係結束。賓士與雷諾的合作，表現在多款GLA系列和Infiniti車款上。

商報引述戴姆勒內部消息，與吉利的合作將讓該德國車商節省三位數的百萬金錢，意指節省約1億~9億歐元之間。

(時報資訊)