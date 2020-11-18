亞馬遜公司大舉進攻藥房市場，周二在美國推出Amazon Pharmacy服務，讓客戶可以訂購處方藥，並以宅配方式交貨，且Amazon Prime會員還能享受免運費服務。

受此消息打擊，藥品零售商沃爾格林（Walgreens Boots Alliance）與CVS Health Corp分別重挫9.6%與8.6%，美國最大藥店連鎖公司之一Rite Aid暴跌16.20%，提供處方藥折扣的遠端醫療平台GoodRx崩跌22.5%。

標普500指數醫療保健股下跌0.73%，在11大類股中，跌幅僅次於公用事業股的下跌2.01%。

在美股普遍回落下，亞馬遜周二逆勢小漲0.15%，收在3,135.66美元。

亞馬遜周二推出的Amazon Pharmacy，是該公司進軍這個規模達3000億美元龐大市場最有力的一次出擊，將威脅CVS與沃爾格林等傳統藥房業者，以及其他提供藥房服務的大型零售商，如沃爾瑪。

在2017年加強內部討論，並在2018年收購PillPack後，數年來亞馬遜一直悄悄打造其藥局事業。美國的藥房產業非常複雜且競爭激烈，而亞馬遜的Amazon Pharmacy部分建立在PillPack的基礎上，包括其藥房軟體、訂單履行中心，以及與健康方案的關係等。

對亞馬遜而言，現在推出線上藥局的時機剛剛好，因為美國民眾越來越依賴透過郵寄取得藥品，以避免曝露在感染新冠肺炎的風險中。這樣的轉變可能將成為永久趨勢，因為在這場疫病肆虐下，從未有這麼多人正在學習收到藥物的新方法。亞馬遜藥局事業副總裁、PillPack共同創始人TJ Parker表示「我們希望讓人們更容易取得他們的藥品，讓他們了解成本，以及讓這些藥可以宅配到府」。

(時報資訊)