睽違29年半，上個交易日又站上自1991年5月14日以來所創26000點天關後，日經早盤一開就下跌約150點，之後，大盤就持續探底。交易約莫1小時，指數似乎有小幅反彈跡象。但後繼無力下，早盤還是失守26000點重要關卡。日經225指數早盤收25817.18點，下跌197.44點，跌幅0.76%。東證一部指數早盤暫收1725.5點，下跌9.16點，跌幅0.53%。

市場傳出，日產汽車因受到前總裁醜聞，以及今年新冠疫情影響，將整頓集團內部，並考慮賣出部分或全部在三菱汽車持有的34%股權。消息一出，引起投資界一片譁然，日產與三菱也雙雙趕緊出面否認，並認為是子虛烏有且空穴來風。但三菱汽車(Mitsubishi Motors)早盤大跌近4.5%，股價今年也重挫六成。不過，日產汽車反而小漲近1%。另外，日本住友集團旗下電子零件製造商住友電氣工業(Sumitomo Electric)暴跌逾5.5%，第一生命保險(Dai-ichi Life)也下跌逾3%。

另方面，太陽誘電(Taiyo Yuden)與武田藥品(Takeda)都出現1%左右不等漲幅。

(時報資訊)