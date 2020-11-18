台中市府首次舉辦「中高齡就業博覽會」，19日在台灣大道市政大樓4樓集會堂川堂登場，號召製造業、批發及零售業、照顧服務業、住宿及餐飲業等20家中高齡友善廠商設攤，提供超過700個職缺，其中設備維修技術員薪資上看6萬元，歡迎求職民眾把握機會參加。

副市長令狐榮達表示，《中高齡者及高齡者就業促進法》去年12月4日公布，原訂今年5月1日實行，因疫情影響暫緩實施，台中市目前45至64歲中高齡勞動力人口已超過50萬人，中高齡勞動力參與率近6成，受高齡化、少子化影響，未來更需要中高齡勞動人口投入。

台中市超前部署首次規畫舉辦「中高齡就業博覽會」，讓想雇用中高齡的廠商及願意續留職場的中高齡民眾，透過此次徵才活動，順利就業媒合。

中高齡就業博覽會參考行政院主計總處，及台中市求才新登記熱門行業和中高齡較易從事的行業後，邀請製造業、批發零售業、照顧服務業及住宿餐飲業等，其中摩斯漢堡、卜蜂企業、美商德盟全球凱展、橋椿金屬、香港商志盛實業及青松健康等公司更一次開出50個以上中高齡友善職缺。

勞工局長吳威志表示，徵才活動設有中高齡就業資源專區、中高齡各項就業獎勵、中高齡職務再設計輔具體驗及職業訓練展示專區等。

另外，今年9月起，因應營造業缺工情形，將缺工就業獎勵納入「營造業」擴大辦理，符合資格者可補助最長18個月、最高10萬8000元就業獎勵，此次活動也規畫「營造業缺工獎勵專區」及提供營造業廠商代收履歷服務。

就業服務處提醒，請民眾遵守市府防疫措施，活動前將透過宣傳及簡訊發送方式提醒，請民眾配戴口罩進場，如有國外旅遊史及發燒或呼吸道症狀者，請勿前往活動會場；現場將安排單一出入口防疫站，專人負責檢測及消毒。

(中時 )