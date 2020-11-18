近年來「笑氣」被不當利用為助興的用途，目前針對民眾在娛樂場所派對助興吸食笑氣的問題，中央尚未規範，北市率先全國針對旅館業者等營業場所訂定法規，發布「台北市笑氣管制行政規則」。北市副市長黃珊珊也呼籲，盼能達到公私協力，營業場所如查獲業者知悉未通報，將會更強度的聯合稽查，來約束業者主動通報。

俗稱笑氣的「一氧化二氮」，主要正常用途用於工業、醫療及食品加工，人體若吸入笑氣會產生頭暈、欣快感等情緒興奮的感覺，北市聯合醫院昆明防治中心副主任陳亮妤指出，笑氣近年成為派對助興的催化劑，因價格便宜、容易取得，甚至三倍就可以買笑氣，很多專家學者呼籲，笑氣助興易喪命。

黃珊珊說，笑氣運用在醫療、食品添加和工業用途，由「藥事法」、「食品安全衛生管理法」及「毒性及關注化學物質管理法」管制，而行政院環境保護署於今年10月30日公告，將笑氣納入「關注化學物質列管」，未來查緝發現民眾未依規定持有或吸食笑氣，依法可處3萬元起到30萬元罰鍰。若致人於死或危害人體健康最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。

黃珊珊提到，因中央未將營業場所納入規範，因此，北市率先訂定行政規則，而行政規則生效後，11月17日也接獲首宗通報，透過公私協力杜絕笑氣濫用。煌說，目前營業場所部分，屬旅館查獲最多。

台北市議員徐巧芯指出，笑氣跟其他毒品不太一樣，容易取得，容易成為青少年吸食或傷害他人的工具，場館通報很重要，如查獲業者知悉未通報也會影響商譽，此外，網路稽查也是重點，需加強查緝做抵制。

(中時 )