高巿鳳山發生擄童事件，前鎮則有因行車糾紛持空氣手槍射擊。巿長陳其邁18日在議會受訪時重申，任何重大刑案一定要迅速偵破，才有遏阻作用，對於毒品槍枝街頭暴力更是零容忍，另已編列3.5億元改善警車及設備。

巿議員鍾易仲18日質詢時先針對五甲公園發生擄童案件，肯定鳳山警分局迅速破案，但話講回來，高雄的治安到底發生什麼問題？他質疑犯嫌疑有精神問題，相關機關是否定期做紀錄，建議巿府警政、衛生單位應加強追蹤。

陳其邁18日在議會受訪指出，治安工作除了警察同仁必須嚴格實行法令，也會有周遭的整個類似情境犯罪的改善，像學校附近的照明，還有像公園裡面的一些設施，能夠讓公園的穿透性能夠更增加，也需要警察包括見警率。

所以包括警車的汰換跟設備已編列3.5億來改善，警察工作也會要求各轄區的警局，針對治安熱點加強維護。尤其對於毒品、槍枝是零容忍，務必有任何的這些案件，一定要全力破案，已要求警察局加強重大刑案的偵破。

另外前鎮警分局18日清晨發生因行車糾紛，有人持空氣手槍開槍，警方也立即逮到人。陳其邁回應，重大刑案一定要迅速破案，自然而然就能有效的遏止犯罪，所以打擊犯罪，尤其毒品槍枝街頭暴力，是沒有辦法容忍的事。

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(中時 )