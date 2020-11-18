交通部長林佳龍18日表示，交通部正在研擬推動春節疏運孝親專案，預估經費約2億元，且保證不會因為經費不足而提前結束，補助細節預計一周內對外說明。

在春節孝親專案上，交通部表示，春節孝親方是以紓解南返車潮為目標，因此啟動類似安心旅遊補助，飯店住用率仍嚴重衰退區域，故將以區域觀光旅館住用率，今年第三季與去年同期相比衰退三成為實施標準。

林佳龍18日出席立法院交通委員會質詢時指出，交通部正在研擬推動春節疏運孝親專案，預估經費約2億元，且保證不會因為經費不足而提前結束，補助細節預計一周內對外說明。

根據觀光局的初步規劃，春節孝親專案將補助對象為55歲以上民眾，且要求要向參與專案的旅館或國內訂房平台訂購相關套裝產品，每房每晚預計補助1500元，且每人可申請3次，最高補助4500元，直接折抵在房價當中，希望鼓勵旅客安排至少4天3夜以上。

(工商 )