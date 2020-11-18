元太連續第4年勇奪TCSA 2020企業永續報告獎－電子資訊製造業金獎殊榮，並獲得台灣企業永續績優獎、單項績效獎之社會共融獎、創新成長獎等4大獎項。

「第13屆台灣企業永續獎（TCSA）」由台灣企業永續學院主辦，以國際且全面性的標準，評選企業在永續與ESG績效之表現，為台灣最具代表性的企業永續獎。2020年共有252家企業參與，元太以卓越的環境、社會與公司治理績效表現獲得認可。

元太董事長李政昊表示，元太朝著永續經營的標竿企業發展目標，很榮幸再次獲得TCSA頒發4項大獎，肯定公司與全體員同仁在ESG三大構面下所執行的永續發展工作績效。今年因COVID-19疫情影響，讓全球經濟與社會的發展具有高度的不確定性，元太將持續與員工、供應鏈與生態圈夥伴等利害關係人共同實踐環境共生與社會共融的工作，履行企業公民義務，推動環境永續發展。

元太在永續發展工作執行上，呼應聯合國永續發展目標，透過ESG原則評估執行效益，因而獲得TCSA頒發企業永續報告金獎與台灣企業永續績優獎的榮耀，肯定元太資訊揭露的完整性與高可信度。在公司治理成效上，元太自2018年起，連續獲台灣證交所公司治理評鑑上櫃公司前 20%；在環境永續方面，元太從2017年投入於再生能源憑證購買，截至2019年，累積購買超過1,500張再生能源憑證，成為國內認購再生能源憑證數量最多的企業。為更支持環境永續發展，於2019年與綠電業者簽署合作備忘錄，採購民間自由綠電交易之能源，透過擴大再生能源於公司營運與電子紙製造的使用，以讓超低耗電的電子紙顯示器，從製造與營運端至電子紙終端產品應用均具備降低碳排放與用電的目標，並以電子紙的環境友善價值推動永續發展，以行動實踐綠色企業願景。 在連續兩年獲得「創新成長獎」的成就，肯定電子紙以超低耗電、斷電持續顯示、類紙質感與護眼無藍光等特性的核心價值，成為絕佳的人與機器溝通的顯示介面，減少環境資源消耗，又不需耗費大量能源。元太發揮電子紙獨有優勢，結合軟硬體廠商與各應用產業上下游供應鏈，建構電子紙生態系，加速解決終端客戶之難題，實現多樣智慧應用場域。經歷數年耕耘，電子紙以兼顧友善可視不干擾、超低耗電，節能環保於智慧醫療場域透過病患與病房資訊電子紙顯示看板、電子紙床頭卡、藥車標籤等產品，受到各國醫療業者青睞。

而由元太所發起的「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫，已連續3年獲頒「社會共融獎」的榮耀。專案以元太的核心產品電子紙長時間閱讀舒適、不傷眼的特性，結合生態圈經營的策略，集結供應鏈夥伴與志工共同投入，推廣數位閱讀，消彌教育落差。專案於2017年發起，在2019年與嘉義縣合作，除將電子書閱讀器捐贈至41所國小外，更首次將電子書閱讀器捐贈至嘉義縣縣立圖書館與縣內18座鄉鎮圖書館。同時，也持續深耕於既有捐贈地區南投16所國小的數位閱讀推廣，舉行學生閱讀競賽。截至2019年，專案累積贊助67所國小、19座圖書館、1,100台電子書閱讀器、10萬1千冊電子書書籍，嘉惠近2萬名學童，累積貢獻新台幣1億6百萬元價值。

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