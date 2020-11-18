AKB48 Team TP 第一屆運動會，日前於台北市立大學天母體育館盛大舉行，這次運動會的比賽項目嚴選大隊接力、兩人三腳、瘋狂躲避球、跑步接力賽、團體大跳繩等等，團員參與名單為陳詩雅、曾詩羽、劉語晴、潘姿怡、周佳郁、藤井麻由、冼迪琦、柏靈、邱品涵等共38位女運動員。這次的最佳運動員VIP首推小山美玲，團員李采潔說小山美玲，「跟她打躲避球真的是讓人非常非常害怕，有好幾球向我飛來的時候，我都怕有生命危險，不時聽到團員發出驚聲尖叫。」

日籍團員藤井麻由說：「趣味競賽有一個要咬麵包的項目，語晴要背周家安跑步，然後還要把她抱起來讓她咬麵包。所以運動會前她們有說好不要吃太多，但家安居然吃了很多，結果變胖了2公斤！」然後因為運動會耗費很多體力，大家在休息室情緒最高漲的時候就是經紀人姐姐提著便當進來，經紀人笑說如果是吃便當比賽一定很難分出高下。

AKB48 Team TP日前舉辦運動會。（好言娛樂提供）

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