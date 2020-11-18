楊丞琳日前在小巨蛋連舉辦3場「LIKE A STAR」巡演，最終場老公李榮浩更是隔空合體，並在她演唱「曖昧」時擔任伴奏，立刻掀起當天一波高潮，不過李榮浩昨天（17日）在Instagram發文，卻直接被楊丞琳吐槽：「一群說謊的人是怎麼一回事？」立刻引起網友議論。

李榮浩昨天在Instagram發布照片，只見他瀏海已經長到蓋過眉毛，左手插口袋倚靠在牆邊，並對著鏡頭擺出自信表情，接著表示：「來吧！往死（裡）誇我！」沒想到竟引發熱議，像是老婆楊丞琳的好友黃小柔、李佳穎都紛紛大讚：「真心帥到發光啊」、「完美無瑕」，而他也是笑回：「是的，沒錯哈哈哈」、「有品味」，面對眾人的稱讚，讓他心情可說是相當愉悅。

不過楊丞琳卻是持相反意見，直接留言：「一群說謊的人是怎麼一回事」，對此李榮浩則是幽默回應：「朋友，萬事留一線，日後好相見。」一句話立刻逗笑所有網友，直呼夫妻間的隔空互動，根本閃瞎一票人。

楊丞琳回應李榮浩貼文。（圖／lironghao85 IG）

楊丞琳和李榮浩分隔2地，長達238天沒有見面，日前在演唱會隔空合體，讓粉絲驚喜不已，對此楊丞琳感概表示：「不知道下次什麼時候會團聚，想把這個幸福送給大家」，讓所有粉絲為之鼻酸。

(中時新聞網)