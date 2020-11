好萊塢大咖影星巨石強森(Dwayne Johnson)9月染新冠肺炎,日前已康復回歸工作崗位,他近日拍攝新片,卻因身材太壯碩,坐不進去劇組耗資鉅額的保時捷Taycan,讓全場瞬間安靜15秒。

巨石強森15日在instagram曬出主演的Netflix電影《紅色通緝令(Red Notice)》側拍照,他在戲中必須開著保時捷Taycan進行追逐戰,劇組不惜重金砸下高額成本準備數月,總算將跑車搬到拍攝現場,巨石強森在導演勞森馬修托波(Rawson Marshall Thurber)的指令下上車,未料他的肌肉過於厚實,身體被卡在車外,只能用手臂扶著車頂,試了好幾次都沒辦法塞進去。

導演萬萬沒想到會發生這種事,不禁崩潰大喊:「Are you fxxking with me?(你他X的在整我嗎?)」巨石強森無辜地否認,讓導演瞬間頭大「「我的天啊!(Oh my God)」現場靜默15秒後,所有人突然爆出笑聲,最後才決定換個方式拍攝。

事實上,這已經不是巨石強森第一次發生這種窘境,他之前PO出與全球僅499輛的法拉利(Ferrari)頂級馬王LaFerrari的合照,不斷誇讚車子有多麼棒,但最後卻說:「Daddy don't fit in it.(老子坐不進去)」只能說巨石強森的身材太高壯,無緣享受頂級跑車。

(中時新聞網)