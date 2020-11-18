好萊塢大咖影星巨石強森（Dwayne Johnson）9月染新冠肺炎，日前已康復回歸工作崗位，他近日拍攝新片，卻因身材太壯碩，坐不進去劇組耗資鉅額的保時捷Taycan，讓全場瞬間安靜15秒。

巨石強森15日在instagram曬出主演的Netflix電影《紅色通緝令（Red Notice）》側拍照，他在戲中必須開著保時捷Taycan進行追逐戰，劇組不惜重金砸下高額成本準備數月，總算將跑車搬到拍攝現場，巨石強森在導演勞森馬修托波（Rawson Marshall Thurber）的指令下上車，未料他的肌肉過於厚實，身體被卡在車外，只能用手臂扶著車頂，試了好幾次都沒辦法塞進去。

導演萬萬沒想到會發生這種事，不禁崩潰大喊：「Are you fxxking with me？（你他X的在整我嗎？）」巨石強森無辜地否認，讓導演瞬間頭大「「我的天啊！（Oh my God）」現場靜默15秒後，所有人突然爆出笑聲，最後才決定換個方式拍攝。

事實上，這已經不是巨石強森第一次發生這種窘境，他之前PO出與全球僅499輛的法拉利（Ferrari）頂級馬王LaFerrari的合照，不斷誇讚車子有多麼棒，但最後卻說：「Daddy don't fit in it.（老子坐不進去）」只能說巨石強森的身材太高壯，無緣享受頂級跑車。

(中時新聞網)