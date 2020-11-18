台東縣長饒慶鈴18日上午再次貼文「感謝國軍弟兄辛苦搜救！期盼上天庇佑，英雄平安歸來！（擷取自饒慶鈴臉書）」

花蓮F-16A戰機失聯，全台不分上下都集氣希望失聯的蔣上校能夠平安歸來，台東縣長饒慶鈴卻在臉書發文「我看這回妳會怎麼說」，引發網友圍剿「幸災樂禍」、「消費國軍弟兄」。

據悉，第26作戰隊隊長上校蔣正志駕駛機號6672的F-16A戰機於夜間訓練時失事，在18日晚間執行夜航訓練於18時17分雷達光點消失至今無下落。國防部火速展開搜救行動，17日晚間亦有民眾目擊搜救團隊於太平洋投射照明彈的搜救畫面，全民集氣盼有好消息傳出。

饒慶鈴貼文惹議 哽咽：真的很希望英雄平安歸來(蔡旻妤／台東傳真)

饒慶鈴於18日凌晨在個人臉書寫下：「我不願相信，才走了一位朱冠甍，又失蹤一架F16，我看這回妳怎麼說」，立刻引發網友熱議。

未料此言一出，引發網友撻伐，近千人次留言人次，分享次數破百，網友表示，「地方父母官卻消費災難」、「大家都為飛官祈禱，反觀您身為一個地方大家長，實在很意外會看到您這種發文」、「失去悲憫心欸，失言也失仁」。但也有網友認為，縣長是為國軍發聲「縣長抱屈叫冷血，你們抱屈（就）叫熱血啊？」、「我們的飛行員及飛機都因爲戰備而超限飛行及使用。都陷入危險的狀態中；令人擔憂」。

對此，饒尚未回應批判留言，媒體請台東縣政府詢問縣長回應，縣府則表示：「一有消息會馬上回應各位」。

但饒18日上午再次貼文「你們無畏的在藍天之上保護我們，但我們卻無法給你們最安全的保障！這是每一個政治工作者，對於護國者最大的虧欠。」、「感謝國軍弟兄辛苦搜救！期盼上天庇佑，英雄平安歸來！」

饒在午間隨即刪文，18日下午出席活動時，她哽咽回應：「權力越大，責任就越大」這是身為政治人物，不時提醒自己的事，我們應該成為國軍最堅強的後盾，能夠沒有後顧之憂守護台灣。她眼眶泛紅，表示「真的很希望英雄平安歸來，天佑中華民國國軍，大家加油！」

(中時 )