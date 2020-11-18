全聯商品物價美聯，不少民眾都會前去採買生活所需，日前，有一名婦女赴全聯買了兩份雞翅，便按照朋友提供的作法，結果讓家人讚不絕口，老公立馬出門想要掃貨「13箱」，讓女兒當下聽了一頭霧水，真相大白後，讓不少人笑破肚皮。

原PO於《我愛全聯-好物老實説》分享購物經驗，她表示在全聯買了2盒雞翅，並按照朋友的作法烹調後，竟然烤出又香又多汁的雞翅，老公一口咬下並語帶驚訝地說「這什麼？為什麼這麼好吃？」說完並立刻起身要出門掃貨「13箱」，結果跑了兩家都落空。

真相曝光後，網友都笑了，但不少吃過的人都透露「真的很好吃」。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

翌日，原PO與女兒再度赴全聯成功買回3盒，回程女兒一臉狐疑地問「媽，其實我昨天有被妳嚇到，因為爸爸說要去掃貨時，妳跟他說要買『13箱』有沒有庫存，我心想13箱欸！要吃到什麼時後才吃得完？」女兒最後也恍然大悟說道「還好今天看到才知道原來是『十三香雞翅』。」這話一說完，母女兩皆笑翻了，原PO也在最後加碼說道「十三香」真的很好吃。

而貼文一出後，網友見了這故事紛紛笑瘋「太有梗了，13箱全出貨」、「好吃 如果搬了十三箱回家，應該很快就吃完了吧」、「哈哈哈哈！13箱！太好笑了，這麼多箱會吃到吐吧」。當中也有不少網友分享其口感「這款真的好吃！我也愛這味道，然後不喜太鹹的可以水沖一下再氣炸」、「放在烤箱烤也是很好吃」、「這款太好吃了，氣炸非常方便！」、「好吃，我回購買很多次了」。

(中時新聞網)