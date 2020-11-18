大陸澎湃新聞網18日引述微信公眾號「參考消息」報導，據路透社華盛頓消息，美國當選總統拜登當地時間16日稱，美國和盟友需要制定全球貿易規則來抗衡中國日益增長的影響力。

拜登政府的對外政策，尤其是對華政策的變化備受關注。日前受訪的美國學者普遍認為，與川普政府相比，拜登在對華經貿、外交和安全政策上都會更強調盟友、規則和價值觀因素，並且將解決國內問題、重塑美國聲譽和實力作為對華政策的基石。

澎湃引述美媒梳理，拜登曾在1979年中美建交同年隨美國參議員代表團訪華。拜登曾是對華接觸政策的堅定支持者，他支持給予中國貿易最惠國待遇。他致力於一個中國政策，支持美國在台灣問題上採取「戰略模糊」政策。拜登2001年曾在《華盛頓郵報》上發文質疑時任總統小布希有關「美國對保護台灣負有義務」的表態，他還曾表示若因台獨而引發台海軍事衝突，美國不應出手干預。

今年10月25日，拜登在哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目明確了他對中國的定位。他說，俄羅斯是美國當前最大的威脅，中國是「最大的競爭對手」。在中美經貿關係方面，拜登認為要解決產業補貼、智慧財產權、遵守國際貿易規則等結構性問題。然而，拜登並不贊同川普政府以加徵關稅的方式予以應對，但他上任後會否取消加徵關稅還有待觀察。

據美媒報導，美國學者認為，拜登政府對華政策會更為強調價值觀和同盟體系的因素，並且不會全面否定對華接觸政策。拜登今年年初在美國《外交》雜誌發表的外交政策長文中說，與美國盟友建立「統一戰線」是應對「中國威脅」最為有效的方式，但他同時也表示美國會與中國在如氣候變化、防擴散和全球衛生安全等擁有共同利益的領域尋求合作。

在歐巴馬政府時期任副國務卿的布林肯和任國務院政策規畫主任的沙利文是拜登競選期間的外交政策顧問，將在拜登政府外交團隊獲重要職位。布林肯表示，拜登政府的首要任務是要從川普政府弱化美國同盟關係、破壞美國價值觀的「戰略赤字」中恢復，他同時說美國要與中國徹底「脫鉤」不切實際並且會適得其反。除了同盟體系外，沙利文強調美國必須要優先重塑美國形象和國內實力以此與中國展開競爭，但同時也會在符合美國利益的情況下與中國尋求合作。

在中美安全競爭上，拜登提出要增加美國在西太平洋的軍事存在，向美國地區盟友重申安全承諾。前國防部負責政策事務的副部長蜜雪兒·弗盧努瓦被認為是拜登政府國防部長的人選，她近期撰文說，近來中國軍力提升的同時美國威懾的可信度卻在減弱，這種此消彼長增加了兩國誤判而引發武力衝突的危險。她同時指出，威懾依賴於對利益和意圖的明確溝通，她認為美國必須要重啟中美兩國目前處於中斷狀態的高層戰略對話。

(中時 )