2020年森山市將於本月28、29日在南美館登場，圖為2019年森山市集。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

由台南市政府觀光旅遊局主辦的「森山市集」，將於28、29日下午2時至晚間8時在南美館二館舉辦。此次結合各方藝術家及創作者，推出台版「亞維儂藝術節」，同時也結合「2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，邀請民眾放慢步調，感受生活藝術展演。

觀旅局表示，去年首次在南美館二館舉辦的森山市集廣獲好評，有超過60攤以上特色市集參與，參與人數2天超過2萬人次。而邁入第2年的森山市集升級加碼，邀請超過100家特色店家參與，透過藝術、建築、影像、音樂、美食等，把大家再次聚集在一起。

觀旅局長郭貞慧表示，為歡迎民眾秋冬遊台南，11月底的南美館二館相當熱鬧，包括11月27日至29日將舉行為期3日的「2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，11月28日至29日連續2天在南美館二館戶外舞台有10組樂團輪番演出。

郭貞慧也說，同時間舉辦的森山市集，則規畫市集、藝文表演、互動式工作坊等，象徵台南平原及丘陵意象，藉由美食、生活選物、親子活動、生活體驗、建築、影像、表演、繪畫、音樂等元素，讓生活質感和藝術無處不在。 更多活動詳情，請至台南旅遊官網、台南旅遊FB粉絲頁及森山市集FB粉絲頁查詢即時資訊。

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