櫃買中心18日指出，為促進國內綠色債券市場規模成長，今年持續鼓勵國內外企業發行綠色債券，今年到11月17日止，已有15檔綠色債券上櫃掛牌，包括本國銀行3檔、外國銀行台北分行5檔、外國生產事業3檔及國營事業4檔，合計發行金額達新台幣416億元，累計流通在外檔數為46檔，發行餘額為新台幣1,372.67億元。

台電公司於109年9月22日取得綠色債券資格認可，已於11月13日及16日，共計發行新台幣128億元綠色債券，資金主要運用於再生能源相關計畫；沃旭能源子公司Orsted Wind Power TW Holding A/S亦於109年11月3日取得綠色債券資格認可，已於11月13日發行新台幣150億元綠色債券，資金主要用於離岸風電建置案相關計畫。

台積電公司則於109年10月22日取得新台幣120億元綠色債券資格認可，預計12月上旬發行，資金主要運用於能源使用效率提昇及能源節約與綠建築等相關投資計畫。此外，後續仍有本國銀行規劃發行中，預估全年發行量可超過新台幣550億元以上。

(工商 )