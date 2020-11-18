房市熱潮，民進黨立委高嘉瑜日前受訪曾表示，台北市房價居高不下，感嘆她也租屋10年買不起房，不過近日高嘉瑜財產申報資料曝光，發現其名下有2筆建物、4筆土地，總價值2500萬元，遭質疑是睜眼說瞎話。對此，高嘉瑜今現身受訪表示，不論是財產申報或是先前的媒體採訪，她都曾提過自己買房一事，只是要表達年輕人的心聲，因為連她這樣的薪水買房都還很辛苦，且難買到理想的房子，因而有感而發。

高嘉瑜長期關心居住正義，日前她曾表示，台北高房價，連她都買不起房子，在外租屋10年，不過，有人近期翻出高嘉瑜財產申報，質疑高明下2筆建物、4筆土地，都在內湖，總價值2500萬元。

高嘉瑜繼昨天發出4點聲明回應，今現身立院表示，她自己確實有兩戶房屋，皆是毛胚屋，兩間小套房加起來總共約20餘坪，價格約2000多萬元，當初原本想要將兩間套房打通，裝潢後自住，但因為交屋時正值選舉，行程非常忙碌，加上現居房子住10年，東西非常多，直到現在都還沒入住新房。

高嘉瑜說，買屋一事在財產申報及過去媒體訪問都有大方承認，並無隱瞞，而且她現在每月要繳房貸8萬多元，加上現住的房租3萬多元，等於一個月要繳近12萬元，讓她覺得非常辛苦，因而問政時有感而發。

高嘉瑜強調，高房價是買房人的切深知痛，尤其是在台北市30幾坪的房子，動輒要4、5千萬元，想要買一間理想的房子非常辛苦，所以擁房這件事情，並不會影響她持續關心高房價的議題，也會持續推動「實坪制」。

(中時 )