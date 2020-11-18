新北市歡樂耶誕城熱鬧開城中，新北市環保局21日下午2時至8時，將在新北市民廣場舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」活動，現場共設置48個義賣攤位，環保局今年規畫「特色二手好物義賣攤位」，包括知名Youtuber木曜四的泱泱提供的二手物品，當日還有滿額抽獎活動。當日義賣善款將全數納入新北市愛心大平台，弱勢兒童少年生活扶助專戶

環保局說明，今年已是第6年舉辦「新北耶誕環保挖寶趣」活動，因跳蚤市場，不但響應環保又可以做愛心，且同時段還有精采的舞台表演，一直以來都深受民眾喜愛。

跳蚤市場將於21日下午2時至8時舉辦，並由萬里萬里國中擂鼓隊以雷霆萬鈞的鼓陣揭開序幕，現場還邀請小朋友們最喜歡的「momo親子台」哈密瓜哥哥與水晶姐姐進行歡樂帶動唱。

現場還有「天馬戲創作劇團」帶來的小丑、特技與馬戲表演。而結束後，舞台活動不間斷，晚上7點至8點結合魔術、舞蹈和音樂演出「蟲蟲馬戲團」，結束後還可接著欣賞歡樂耶誕城「獨樹一格」耶誕樹點燈活動及迪士尼風格的動畫秀。

特色二手好物義賣攤位，其中包含越南籍主持人阮秋姮2套主持戰袍、知名YouTuber泱泱捐出國外購入的二手物品及知名YouTuber妞妞的二手特色玩具，等各國二手好物。

(中時 )