華為為掙脫美禁令緊箍咒，確定出售旗下手機品牌榮耀，接手的是同樣具國企背景的的深圳市智信新信息技術接手，也傳出交易金額逾千億人民幣，聯發科(2454)執行長蔡力行針對此事，由於是今日最新才宣布，故他回應，「需要多做一些了解」!

華為確定出售旗下手機品牌榮耀，由具國企背景的的深圳市智信新信息技術接手，外傳交易金額逾人民幣1000億元，華為盼透過與榮耀的完全切割，確保後者能繼續採購美系產品，市場也解讀，此策略將對華為供應鏈有正面助益，由於聯發科為華為晶片供應商之一，儘管目前尚未獲准出貨許可通知，但目前對手高通已經拿下4Gt出貨核准，故未來聯發科也很有機會。

蔡力行今對此議題也簡短回應，他指出，「對於華為出售榮耀品牌一事，因為是剛剛才宣布的，所以需要多做一些了解」!

另外，聯發科競爭對手高通日前獲許可證，可以出貨華為4G手機晶片，市場憂心恐對聯發科造成衝擊，蔡力行認為，市場上現在第一重要的還是智慧型手機的需求發展，今年因為疫情受到衝擊，但聯發科今年表現可以說是可圈可點，不論4G、5G都相當不錯，預計只要明年經濟還不錯，智慧機需求就會回升，5G在明年更是迎來高速成長，聯發科在5G不論是技術還是產品，競爭力都不錯，他直言，「只要市場成長、我一點都不擔心」，只要有新的客戶型，市場在動，聯發科就有競爭的能力。

(時報資訊)