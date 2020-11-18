台北地院審理立委集體貪汙案，今（18日）上午提涉收賄790萬元、羈押禁見中的藍委廖國棟。廖否認犯罪，辯稱案發期間都在忙原住民轉型正義及選舉，跟SOGO案有關的事都是辦公室主任丁復華處理，他從不過問，以為收到的錢是好朋友私下贊助的選舉資源。

廖國棟表示，丁復華接受郭克銘（白手套）陳情，他都讓丁處理，他本來不認識郭及李恆隆，後來也只見過2、3次面，但沒有說到「太流案」，都只是稱「登記不實案」，彼此並無任何協議、對價、收受。他去年都在忙原住民轉型正義的事情，未來還有很多計畫，被羈押後不能做，「懇請庭上給我們原住民加油一下」。

廖國棟說，檢方指控很多事情，「我一個將近70歲的人了，有沒發生都不太記得」，印象中他去參加公聽會，是因為丁復華打了好幾通電話請他去，跟李恆隆無關；又當時是選舉期間，丁負責募款事宜，也是因為丁通知有資源贊助，他才會出面。

廖國棟說，檢方指控他2019年12月23日與李恆隆碰面收錢，實際經過是，丁復華告知做風力發電的陳姓友人有資源，他到場後，與陳聊到一半，丁又說有另一朋友「翁董」要見，他原以為是藥界友人翁源水，看到李恆隆他也嚇一跳，旁邊還有一人根本不認識，後來才知道是統領百貨總經理翁華利。

廖國棟強調，丁當下塞給他一個包包說「給你加油的」，因為時間很趕沒談太多，且才剛跟陳姓友人聊完，他認知這就是陳的「資源」，所以不疑有他收下。選舉資源的管有很多種，不只政治獻金，朋友私下贊助的也是其中一種，但他絕對沒有收賄。

廖的律師則說，廖自2015年3月至今年7月從未與李恆隆、郭克銘有任何通聯，不可能成立對價，案發期間雖與丁復華有LINE對話紀錄，也只是業務報告，廖未針對太流案下達任何指示；從現有跡證來看，丁多次收錢廖並不知情，檢方起訴卻一併歸咎給廖，並不合理。

(中時 )