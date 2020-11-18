◎逾11萬消費者連署反萊豬進口！ 消基會籲「回頭是岸」

總統蔡英文8月底突襲式宣布將開放含萊劑豬隻進口，引發社會嘩然，消基會因而從一個月前開放民眾參與「反萊豬連署」，據最新統計，截至今天早上已有逾11萬人表態反對含萊克多巴胺豬隻進口，消基會董事長黃怡騰表示，美國有78％的豬隻未用含萊克多巴胺飼料餵養，現在卻執意進口22％含萊克多巴胺的豬肉，呼籲政府「回頭是岸」。

◎公路總局撤回Uber 17.7億罰鍰 將移各地方主管機關裁罰

台灣Uber所屬的「宇博數位服務股份有限公司」遭交通部公路總局依違反《公路法》連續開罰17.7億元，卻經最高行政法院判決Uber勝訴，負責執行追討的行政執行署台北分署表示，公路總局已撤回所有對Uber的罰單。

◎國內不孕症權威陳信孚辭世 醫界震驚哀悼

國內不孕症權威陳信孚辭世！學生今早在其臉書發布他的死訊，表示他於昨夜離開人世。學生透露，陳信孚生病這幾年，展現了堅強與活力，對於他的逝世，醫界也感到震驚與不捨，紛紛表達對他的懷念。就在他傳出病逝消息，台大醫院網路掛號仍有他的門診，他堅持工作崗位到最一刻，令人敬佩不已。

◎虛構身分網路詐騙8少年少女拍裸照 竟是大學副教授

某私立大學陳姓男副教授以「林婷」、姐姐等虛構身分，透過網路誘騙少年、少女拍攝裸照，供其觀賞、收藏，已有8人受害！南投地檢署檢察官張永政偵結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》以詐術使兒童或少年，製造猥褻行為之電子訊號罪，將羈押中的被告起訴，並求處10年以上有期徒刑。

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(中時新聞網)