自美國總統大選結果大局已定後，總統川普的對外行程大幅減少，目前除了上周舉行過一次疫情記者會之後並無公開行程，連往年的感恩節度假行程都已取消。據《每日郵報》指出，第一夫人梅蘭妮雅的發言人表示，川普今年不會回到佛羅里達州度假勝地海湖山莊過感恩節假期，仍繼續留在白宮。

Holiday Scheduling Update: The @POTUS & @flotus will be celebrating the Thanksgiving holiday at the @WhiteHouse this year. 🦃🇺🇸 — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) November 17, 2020

川普自大選失利後，已有多日未參加公開活動，而第一夫人梅蘭妮雅的發言人表示，川普今年不會回到佛羅里達州度假勝地海湖山莊過感恩節假期，仍繼續留在白宮。

報導指出，川普與梅蘭妮雅過去3年都會在海湖山莊度過感恩節與聖誕節，不過自從民主黨拜登成為總統當選人後，川普已有10日未出席公眾活動，而梅蘭妮雅的發言人在推特上表示「今年總統與第一夫人將於白宮慶祝感恩節」，雖然白宮仍未正式發布此一消息，但仍引起外界關注。

而《國會山莊》報也指出，川普自媒體普遍預測拜登為總統當選人後，大幅減少出席公眾場合，對外界喊話也只是透過推特散播「選舉舞弊」陰謀論。他在大選日後的6日開過一次記者會聲稱「選舉舞弊氾濫」，但並未提出證據；而在13日的記者會上提到新冠疫苗進展。另外，除了在退伍軍人節赴阿靈頓國家公墓，以及周末的高爾夫球行程之外，川普並未離開白宮。

另外，有別於川普，副總統彭斯仍繼續每日工作行程，如15日參加太空船堅韌號（Resilience）發射儀式，並於16日舉行新冠疫情工作會議。

《國會山莊》也指出，正當川普躲在白宮內且無工作行程時，全美新冠疫情仍持續惡化，至今已有1134萬人染疫、24萬人病歿。美國疾病管制與預防中心也呼籲美國人避免群聚過節。

(中時新聞網)