台中市經濟發展局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，因該公司遲未返還結餘款，全案已進入法律訴訟階段。為保債權，台中市府以現有資料逕行辦理結算，並向台中地方法院聲請假扣押台開約4.29億元的財產，日前已法院裁定核准，為市民、市庫把關。

台中市經發局18日表示，市府91年至108年間委託台開公司出售位於中工約70筆護坡地，期間共售出63筆，但該公司遲未返還結餘款，市府於11月6日向法院聲請假扣押確保債權，法院11月13日民事裁定，市府勝訴。

經發局進一步說，判決書中記載，除此件結餘款爭議外，台開與市府尚有其他爭議案件，合計高達32億多元，目前均在訴訟中，且從該公司網站上公開財務報告、資產負債表及現金流量表來看，台開後續如需返還上述款項，恐難支應，因此，法院認為，此案日後有不能強制執行或甚難執行疑慮，准許市府對台開公司進行假扣押。

經發局表示，除工業區歷年護坡地出售餘款外，針對台開公司在精密機械科技創新園區一期、二期等開發案，市府也已採法律訴訟程序，包含刑事、民事及仲裁案，都在進行中。 至於目前正進行的台中豐洲二期園區開發案，正與台開公司修訂契約及會計師查核業務，市府一定嚴格把關，以守護市民財產。

(工商 )