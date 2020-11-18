2020台南肉燥飯節爭霸賽將在11月21日上午8時至下午2時，在民治市政中心前廣場開戰，市府將邀請餐旅學校、農會等民間高手，與在地肉燥飯商家一較高下。當日11時起，還有肉燥飯品嘗大會，總計60攤、6000碗肉燥飯迎接老饕，歡迎民眾一同鑑賞。

台南市長黃偉哲表示，肉燥飯產業撐起了台南稻農、豬農及餐飲從業人員生計，上半年受到疫情波及，相關產業營收大受影響，因此也希望透過肉燥飯節，希望大家盡快擺脫疫情陰影。

南市府農業局則說，爭霸賽將分為名店組及創意組，名店組將選出最佳口味獎、最佳廚藝獎、最佳人氣獎、最佳活力獎、最佳優選獎。而創意組則將選出金、銀、銅牌及優選。

另外，「台南肉燥飯嘉年華」則將於12月6日在新光三越新天地登場，當天除邀請肉燥飯爭霸賽名店組店家擺攤，更有城市交流賽，廣召雲嘉南高屏各路肉燥飯店家較量，看看誰才是肉燥飯界的小當家。

(中時 )