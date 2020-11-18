RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）15日正式簽署，台灣被排除在外，對此，總統蔡英文表示，台灣的產品長期也都在RCEP成員國的市場中面對競爭。不論是政府還是業者，我們早就已經超前部署。她有信心，將會帶領台灣，團結打贏國際盃。

蔡英文昨(17)日在臉書發文表示，關於RCEP議題，負責任的執政者，必須告訴人民國際經貿局勢的發展，為台灣做出正確的布局。我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡，所以我們一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會。回顧過去，當在野黨自詡兩岸關係最好的時候，台灣並沒有因此等到北京的善意，在RCEP的參與上得到進展，台灣經濟卻因為過度依賴單一市場而走入困境。

但對於蔡英文的說法，資深媒體人黃暐瀚卻相當不以為然，他在臉書上發文指出，雞蛋不要放在同個籃子，他相當贊同。但現在台灣不要RCEP這個籃子，所以我們另外把雞蛋放到了哪個籃子？做了哪些備案因應？總統得跟大家說啊！

黃暐瀚表示，總統還說：「回顧過去，當在野黨自詡兩岸關係最好的時候，台灣並沒有因此等到北京的善意，在RCEP的參與上得到進展，台灣經濟卻因為過度依賴單一市場而走入困境」。但蔡總統當總統也四年半了，台灣現在已經不依賴「大陸市場」了嗎？

民進黨稱「ECFA是糖衣毒藥」，這毒藥因為馬英九，已經害了台灣十多年，馬英九歹心害台灣人吃毒藥有夠夭壽，那蔡總統愛台灣，怎麼不快幫台灣人停藥呢？

黃暐瀚認為，政治的攻防，常常各說各話，拿哏圖做大內宣，也許對台灣部分選民來說，確實有效。但哏圖無法解決問題，RCEP的影響，將對台灣未來五年、十年，產生重大變化。因為關稅的壓力，台灣許多產業，將被迫「硬撐」、「遷廠」、「關廠」，三選一。因為RCEP會員國，就在台灣周邊，遷廠將成為台灣受衝擊產業，被迫的選項，而這些都將會直接影響到台灣的勞工權益、台灣的經濟。

所以請不要再說RCEP對台灣影響不大了。黃暐瀚表示，大陸攻台還不知何年何月，但窮台已是進行式，政府應該要做出更多準備來回應。

(中時新聞網)