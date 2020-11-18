交通部預計於2021年2月8日至13日推出春節疏運孝親專案，鼓勵55歲以上民眾入住飯店，最多可有4500元補助，交通部長林佳龍今於立法院交通委員會指出，該專案將編列2億元，詳細方案1周內出爐。面對立委質疑，經費是否又會不足面臨提前結束？林允諾「不會提前結束」。

交通部觀光局初步規劃，春節疏運孝親專案鎖定55歲以上民眾，參與套裝行程（交通＋住宿）併入住台北、新北、桃園、基隆、新竹縣市等地點的合作飯店，每房每晚可補助1500元，優惠直接折抵在房價當中，每個身分證號可使用3次補助，等於最多可有4500元折扣。

由於有業者抗議該方案獨厚北部，林佳龍昨已改口，國門風險嚴管，對做國際旅客的北部飯店衝擊比較大，而相對於中南部、花東、離島的住宿率，北部還是很低，因此利用春節期間，搭配優惠方案提出住宿補助，觀光局會再設定提出區域和對象，希望1周內對外公布。

國民黨立委洪孟楷質疑，安心旅遊經費用得兇，差點提前喊卡，這次孝親專案會不會也面臨一樣情況？林佳龍回應，該專案預計編2億元，承諾不會提前結束。

林佳龍說，為鼓勵觀光旅遊業，提出有助於產業轉型能夠帶動旅遊的創新方案，所謂春節疏運孝親方案，是配合交通疏運，並不限地區，但高鐵、台鐵、國道客運等運輸業者，會希望運用春節6天讓離峰空位得到運用，例如高鐵假期般搭配飯店的效果就很好，因此規劃往北部推出住宿旅遊。

林佳龍表示，地方政府也要積極扮演對觀光紓困振興的角色，像接力賽一棒接一棒，現在傳出疫苗開發出來，預估到明年6月左右會有新的觀光業發展階段，台灣怎麼撐到明年6月？希望不管中央、地方，各部會整合資源，協助有心度過疫情寒冬的業者活下來，甚至轉型升級。他也感謝台北市長柯文哲，藉由中央的安心旅遊經驗，提出北市版的安心旅遊。

林佳龍指出，今年統計到10月底，旅行社增加99家、退場71家，進退場比起來不減反增，但業者經營型態改變，例如地方創生、民宿、遊覽車業者都來成立旅行社，做過去沒有做過的生意，大家要用創新思維讓國旅保溫，希望國門打開後，賺到全世界第一筆生意，把沒賺到的錢賺回來。

(中時 )