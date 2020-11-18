新設休憩座椅、改善無障礙設施，讓公園使用效能最大化。（泰山區公所提供／李俊淇新北傳真）

泰山區的「福興公園」及「福泰公園」因年久失修，園區內樹根隆起、排水不良且出入口無障礙斜坡道未改善等問題，導致民眾使用率逐年下滑，新北市府在6月時斥資300萬元進行全面改善，近日已陸續完工驗收，連公園旁的瀝青鋪面停車格都一併升級為混凝土鋪面，讓民眾使用能更加安心。

福興及福泰公園是近20年歷史的老公園，由於園區內排水設施不佳，每逢下雨都會造成積水；而公園旁的人行道上的花台破損，泥土也會順著雨水流入人行道上，也會影響行人安全。

福興里里長張玉琴說，感謝議員宋明宗向新北市府爭取經費，近年「福興公園」及「福泰公園」樹根隆起狀況嚴重，除人行道破裂外，也容易造成民眾走路絆倒，現在使用導根板技術改善原有地坪，可以讓行人安心行走又不會妨礙樹木生長，真是一舉兩得！

泰山區長林慶豐表示，為了讓民眾更親近公園，對老舊公園的翻新勢在必行，存在10年以上的既有公園大多都有排水不良的通病，整修必須奠基在改善居民日常生活的思路上，新設集水井及接管至側溝，並新設休憩座椅、改善無障礙設施、升級停車格鋪面，將公園的使用效能最大化，提供一個更舒適、安全的鄰里環境。

(中時 )