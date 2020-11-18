國防部長嚴德發今日前往花蓮，親自瞭解目前F-16戰機（編號6672）最新的搜救進度，要求單位動員軍民所有力量，全力搜尋戰機及飛官，絕不放棄任何希望；同時，嚴部長也對第五聯隊官兵精神講話，激勵士氣，強調空防戰備不受影響，並請大家一起為蔣上校集氣。

嚴德發在基地內慰問蔣正志家屬。（軍聞社記者林澤廷攝）

嚴德發探視蔣正志家屬，強調國軍不放棄任何希望。（軍聞社記者林澤廷攝）

嚴德發一早前往空軍第五聯隊，聽取專案報告，掌握當前搜救狀況，指示相關單位成立飛安調查小組，進行失事原因調查，要求空軍F-16戰機全面執行「天安一號」特檢，加强飛安檢查；過程中，嚴部長也前往探視蔣上校家屬，強調「國軍不放棄任何希望，全力搜救」，並要求單位提供家屬必要的協助，做好照顧工作。

嚴德發表示，昨晚進行夜航訓練的蔣正志上校意外失聯，三軍統帥蔡英文總統獲悉後，相當心繫蔣正志上校的安危，第一時間下達「要求國防部全力搜救，不放棄任何機會，國軍各單位打起精神、堅守崗位。」的指示。

嚴部長感性說，國軍部隊情同手足，我們這個團隊就是一個大家庭；因此，我們絕對會動員所有的力量及方法，要把蔣隊長找回來，海、空軍的所有搜救，海巡、空勤總隊的投入，我們絕不會放棄任何一位袍澤，因為我們是一家人。

提到失蹤飛官蔣正志，嚴德發說，他之前去視導空作部，蔣隊長也曾在空作部任職，做事非常認真、負責，這就是國軍守護家園、犧牲奉獻的精神，值此時刻，國軍一定要嚴守崗位、克盡職責，保持正常運作，做好戰訓本務整備。

嚴部長指示，安全是一個基本要求，因此在安全無慮的狀況下，我們才能推動戰訓工作，而飛行首重安全，注意安全規定，一切按照程序、步驟、要領執行。

嚴德發形容，如同故朱冠甍中校在他生前所創作的《藍天》歌詞中，提到「用盡生命的一切，守護青天白日的家園」，國軍面對敵人的威脅，一定會做好最萬全的準備，所有的戰備演訓還是會維持正常進行，我們要用實際行動來展現出戰力更堅強的國軍。

在談話最後，嚴德發向空軍喊話表示，「肯定空軍戮力戰訓的辛勞，包含最近的天龍操演，也受到國人的肯定，不怕苦、不怕難，犧牲奉獻，一點一滴的付出，共同守護我們熱愛的家園，同時希望官兵繼續為蔣隊長集氣加油。」

(中時新聞網)