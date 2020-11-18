在全美各地疫情急升，以及各州與地方政府實新的新限制措施將對企業與就業造成威脅之際，美國國會在新一輪新冠紓困振興方案上的協商仍然陷入僵局。

儘管這場疫病對美國的衝擊越來越大，但不管是參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），或是眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），在新援助方案的立場上都還是寸土不讓。

自11月3日大選後，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與眾議院議長佩洛西，都未曾與參議院多數黨領袖麥康諾談論過新一輪援助方案。這些國會領袖似乎仍膠著於選前的立場，即民主黨主張新紓困案規模至少達2.2兆美元，而共和黨則堅持約5000億美元的方案。

在周二發出的信函中，民主黨籍舒默與佩洛西要求共和黨人麥康諾本周回到談判桌，加入新援助方案的協商，信中並強調「沒有我們的協助，這場大流行病與經濟衰退不會結束」。

而被問及本周兩黨是否將展開任何協商時，麥康諾的發言人引述其長官周二稍早前的談話表示，民主黨國會領袖與總統當選人拜登（Joe Biden）在此議題上似乎支持「不是2.5兆美元，就是什麼都沒有」的立場。

另一方面，近來拜登正持續敦促國會在他上任之前就通過新財政激勵案的立法，而過去兩周以來，相較於治理國家，川普似乎對抗爭2020年大選結果更有興趣。

(時報資訊)