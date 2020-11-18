號稱國軍最神祕的國防部「網戰聯隊」李姓士官長，被控於3月間與女部屬在北市公館商圈餐敘後，送對方回宿舍前，竟在車上對她上下其手並強吻，經她掙扎推開後才罷手。（示意圖，中時資料庫）

號稱國軍最神祕的國防部「網路戰聯隊」李姓士官長，被控於3月間與女部屬在北市公館商圈餐敘後，送對方回宿舍前，竟在車上對她上下其手並強吻，經她掙扎推開後才罷手，事後她向同袍哭訴並通報長官，軍方調查認定李男構成性騷擾，將李調職。台北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴李男。

國防部為強化網路戰聯隊戰力，大幅擴增網路戰部隊，成立網路戰部隊資通電軍指揮部，人數相當多，被稱是國軍最神祕部隊。在陸空海三軍部隊中，僅有空軍作戰單位是採「聯隊」編制，而資通電軍指揮部網路戰聯隊，則是空軍之外，第一個以「聯隊」為編制作戰單位。

被害女士官控稱，20多歲的李男為國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊指管防護大隊北區中隊士官長，今年3月間，李男以他將被調到其他單位支援為由，約她單獨外出吃晚餐。

她說，2人餐敘後，李男突然在座車旁，做出要擁抱她的動作，被她拒絕，2人上車，李男在開車前，竟從駕駛座轉過身，硬是用身體壓住她，對她上下其手，還強行索吻，經她掙扎推開後，李男才罷手，開車送她回宿舍。

但她回到宿舍後忍不住哭訴，引起室友、同袍關心，她在翌日向長官報告，並對李提告性騷擾，軍方內部調查認定李有性騷擾情事，將他調職。檢方調查時，李男否認性騷指控，僅在車外曾輕拍對她的肩膀，以示鼓勵。

但檢方由於女士官指訴歷歷、加上軍方內部調查認定李男有性騷擾，認為女士官沒有誣陷李男的理由，認定李男涉嫌對女士官強制猥褻，依法起訴。

(中時 )